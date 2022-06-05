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Лига наций УЕФА

Доннарумма будет здоров к матчу с Венгрией

05 Июня 2022 • 18:30 Комментировать
Италия
...
Венгрия
1.40 4.30 9.00
07.06 21:45

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма получил травму в конце матча Лиги наций против команды Германии (1:1) в попытке снять мяч с головы Антонио Рюдигера. Футболист повредил мизинец левой руки.

Как сообщает Sky Sport Italia, Доннарумма прошел медицинское обследование, по итогам которого стало понятно, что серьезных последствий удалось избежать. У вратаря растяжение, и он сможет помочь своей команде в следующем матче с венграми. Этот поединок запланирован на вторник.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини шутил: «У Доннаруммы все еще девять здоровых пальцев, он будет в порядке».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Джанлуиджи Доннарумма
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