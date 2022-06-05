Доннарумма будет здоров к матчу с Венгрией

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма получил травму в конце матча Лиги наций против команды Германии (1:1) в попытке снять мяч с головы Антонио Рюдигера. Футболист повредил мизинец левой руки.

Как сообщает Sky Sport Italia, Доннарумма прошел медицинское обследование, по итогам которого стало понятно, что серьезных последствий удалось избежать. У вратаря растяжение, и он сможет помочь своей команде в следующем матче с венграми. Этот поединок запланирован на вторник.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини шутил: «У Доннаруммы все еще девять здоровых пальцев, он будет в порядке».