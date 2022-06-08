Манчини — о победе над венграми: Впереди у нас ещё много работы

Наставник итальянской сборной Роберто Манчини высказался по поводу победы своей команды над венграми в рамках Лиги наций.

Манчини сказал, что он прекрасно осознает, что впереди у итальянской команды ещё очень много работы, но вперёд «скуадра адзурра» может двигаться с уверенностью в своих силах. Тренер отметил, что его подопечные провели хорошие матчи и против немцев, и против венгров.

«Прекрасно, что у нас в составе играли сразу несколько молодых футболистов», - добавил Манчини.

Напомним, что итальянская сборная с трудом переиграл венгров со счётом 2:1. С немцами подопечные Манчини сыграли вничью.