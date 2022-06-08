Доннарумма: Капитанская повязка в сборной — это невероятные эмоции

Голкипер итальянской сборной Джанлуиджи Доннарумма рассказал журналистам о том, что чувствовал, когда играл с капитанской повязкой в поединке с Венгрией.

Доннарумма сказал, что капитанская повязка в сборной подарила ему невероятные эмоции, которые лишают дара речи. Голкипер отметил, что за такую возможность он готов был играть даже без пальца. Итальянец добавил, что благодарен медицинскому штабу, который помог ему восстановиться и выйти на поле.

Напомним, что Доннарумма помог итальянской сборной обыграть Венгрию в рамках Лиги наций. «Скуадра адзурра» одержала победу со счётом 2:1.