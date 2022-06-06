Джака: Нам повезло, что португальцы не забили нам ещё пару мячей

Швейцарский полузащитник Гранит Джака высказался по поводу крупного поражения своей национальной команды в поединке с португальцами в рамках Лиги наций.

Джака сказал, что швейцарская команда хорошо начала игру, но затем что-то случилось и буквально за пять минут всё пошло под откос. Полузащитник отметил, что португальцы часто ловили его команду на контратаках, чего не должно было быть.

«Нам повезло, что португальцы не забили нам ещё пару мячей», - добавил Джака.

Напомним, что швейцарская сборная в матче Лиги наций достаточно крупно уступила Португалии со счётом 0:4.