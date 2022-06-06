Криштиану Роналду обновил мировой рекорд по голам

В матче второго тура группового этапа Лиги наций сборная Португалии встречалась с командой Швейцарии. Подопечные Фернанду Сантуша отпраздновали разгромную победу со счетом 4:0. Двумя голами в составе пиренейцев отметился 37-летний форвард Криштиану Роналду.

Благодаря дублю опытный бомбардир обновил собственный рекорд по голам на международном уровне. Теперь в его активе 117 забитых мячей в футболке сборной Португалии.

Криштиану уже серьезно оторвался от предыдущего рекордсмена – иранца Али Даеи, в активе которого 109 результативных выстрелов за свою национальную сборную.