Роналду — о победе над Швейцарией: Очень важный успех в нашем путешествии

Звёздный португальский нападающий Криштиану Роналду в своих социальных сетях высказался по поводу крупной победы своей команды над швейцарцами.

Роналду написал, что это была очень важная победа в путешествии португальской сборной. Форвард отметил, что футболисты прилагают много усилий для того, чтобы порадовать болельщиков победами.

«Кажется, что сезон подходит к концу, но на самом деле он только начинается», - добавил португалец.

Напомним, что португальская сборная уверенно переиграла швейцарцев со счётом 4:0. 37-летний Роналду в этом поединке отметился двумя забитыми мячами.