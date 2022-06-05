Дубль Роналду против пента-трека Месси: Португалия разгромила Швейцарию в Лиге наций

После ничейного результата с испанцами португальцы принимали в Лиссабоне швейцарцев.

И сборная Португалии, и сборная Швейцарии отобрались на чемпионат мира. Если «крестоносцы» сделали это напрямую, опередив в группе Италию, то «европейские бразильцы» оставили не у дел в стыках Турцию и Северную Македонию. Команда Фернанду Сантуша избежала тогда ожидавшегося противостояния с итальянцами, которых выбили из борьбы северомакедонцы. Но теперь речь зашла о Лиге наций.

Швейцарцы в последние годы зарекомендовали себя весьма крепким орешком, который обыгрывал в том числе Португалию. Но на этот раз они развалились в гостях у Криштиану Роналду и компании. Хотя всё начиналось для команды Мурата Якина перспективно – Сеферович на пятой минуте забил в сутолоке после подачи углового. Но незадача в том, что Шер сделал ему пас рукой, и судья отменил гол после ВАРа с видеопросмотром.

Хозяева ответили стандартом с легальным взятием чужих ворот. Роналду мощно выстрелил со штрафного, Кобель отразил перед собой, а Вилльям Карвалью добил в сетку (1:0). Сравняй счёт гости дальним ударом того же Рикардо Родригеса или Шакири – неизвестно, что бы дальше было. А так – швейцарцы откровенно провалили последнюю треть первого тайма. Не вняли они тревожному звоночку 33-й минуты, когда Жота навесил слева, а Роналду скинул на Отавио, пальнувшего левее створа.

Через пару минут Бруну Фернандеш прострелил справа на Жоту, укрывшего мяч корпусом и отпасовавшего точно на Роналду, пославшего сферу в левый угол (2:0). Вскоре Жота выскочил на рандеву с Кобелем, когда на одной линии с ним были трое его партнёров, но затянул с ударом и позволил Мбабу накрыть себя. Угловой получился не менее опасным – Пепе попал в штангу.

На сороковой минуте движение мяча с левого фланга по линейке Мендеш – Жота – Криштиану привело к дублю Роналду на радость ликовавшей на трибуне его матери (3:0). Месси в параллельном товарищеском матче с Эстонией раззабивался аж до пента-трика, а вот Роналду запорол ещё две отличные возможности до перерыва, пробив мимо. В начале второго тайма он, казалось, сделал хет-трик, но всё нарушил офсайд Жоты.

Никаких намёков на перелом в игре не возникло. Канселу, открывшийся на правом полуфланге под проникающий пас Бернарду Силвы, аккуратно прокинул мяч мимо вышедшего далеко из ворот Кобеля и отправил его в ближний угол (4:0). Потом португальцы получили право на пенальти из-за фола Мбабу на Мендеше, но ВАР отметил одиннадцатиметровый, поскольку нарушение было за линией штрафной. Роналду со стандарта примерился к правой девятке, однако Кобель был готов к такому повороту.

Криштиану, конечно, молодец, что сделал дубль, но Месси в этот вечер оказался гораздо круче – а ну-ка попробуй сделай пента-трик. Пять голов Лионеля в ворота Эстонии перекрыли два мяча Роналду, но если бы Криштиану использовал все свои моменты, то забил бы столько же, если не больше. Заочный спор воскресного вечера остался за Месси. По итогам двух туров во второй группе Лиги нацией Португалия лидирует с четырьмя очками, опережая Чехию по разнице мячей.

Кирилл Иванцов