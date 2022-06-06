Тренер сборной Португалии: Не устану повторять, что Роналду лучший игрок в мире

Наставник португальской сборной Фернанду Сантуш в очередной раз лестно высказался в адрес звёздного форварда Криштиану Роналду.

Сантуш в разговоре с журналистами после матча со швейцарцами заявил, что не устанет повторять о том, что Роналду является лучшим игроком в мире на данный момент. Тренер отметил, что просто не знает, что ещё можно сказать на эту тему.

Напомним, что 37-летний португальский футболист отметился двумя забитыми мячами в поединке со швейцарцами и помог своей национальной команде одержать крупную победу со счётом 4:0. В следующем матче португальцы сыграют с чехами.