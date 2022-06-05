Энрике поделился ожиданиями от матча против сборной Чехии

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался в преддверии матча 2-го тура Лиги наций УЕФА, в котором национальная команда сыграет против Чехии.

«Мы ожидаем очень сложный матч, из-за конкуренции и уровня команд. Ведь Чехия вышла из Лиги B. Однако, они показали, что могут обыграть любого соперника в группе. Мы ожидаем смелую команду, которая очень хорошо обороняется, очень хорошо занимает пространство в атаке и классно играет дома», — сказал Луис Энрике на пресс-конференции перед матчем.

Напомним, матч Чехия – Испания состоится в Праге. Начало встречи – в 21:45 мск.