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Лига наций УЕФА

Луис Энрике: «Мне нужен основной вратарь, чтобы я успокоился»

04 Июня 2022 • 20:16 Комментировать
Чехия
...
Испания
5.20 3.80 1.67
05.06 21:45

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался о ситуации с вратарями в национальной команде.

«Я ищу трех основных вратарей, и я думаю, что они у меня есть прямо сейчас. Честно. У меня не было бы проблем, если бы играл любой из трех.

Мне нужен один основной вратарь, чтобы я успокоился и не переживал по вратарскому вопросу», — цитирует Энрике Marca.

Завтра, 4 июня, сборная Испании сыграет во втором туре Лиги наций против Чехии. Встреча состоится в Праге, начало – в 21:45 мск.

В первом туре Лиги наций сборная Испании сыграла вничью с Португалией (1:1). Чехия в своём матче одержала победу над Швейцарией (2:1).


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05.06  21:45 Сербия ... Словения 1.51 4.20 7.00
05.06  21:45 Португалия ... Швейцария 1.88 3.55 4.40
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