Луис Энрике: «Мне нужен основной вратарь, чтобы я успокоился»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался о ситуации с вратарями в национальной команде.

«Я ищу трех основных вратарей, и я думаю, что они у меня есть прямо сейчас. Честно. У меня не было бы проблем, если бы играл любой из трех.

Мне нужен один основной вратарь, чтобы я успокоился и не переживал по вратарскому вопросу», — цитирует Энрике Marca.

Завтра, 4 июня, сборная Испании сыграет во втором туре Лиги наций против Чехии. Встреча состоится в Праге, начало – в 21:45 мск.

В первом туре Лиги наций сборная Испании сыграла вничью с Португалией (1:1). Чехия в своём матче одержала победу над Швейцарией (2:1).