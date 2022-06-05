Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

Гол и пас нападающего «Локомотива» принесли чехам ничью с испанцами

05 Июня 2022 • 23:42 Комментировать
Чехия
2:2
Испания
окончен

Нападающий московского «Локомотива» Ян Кухта прекрасно провёл матч между сборными Чехии. Форвард выступил в качестве ассистента, а потом забил сам. Однако в итоге чехи добились лишь ничьей.

Протокол игры  
Чехия 2:2Испания
(1:0) Пешек Якуб4'   
  45'Гави (1:1)
(2:1) Кухта Ян66'   
  90'Иньиго Мартинес (2:2)
Вацлик ТомашЗима ДавидБрабец ЯкубМатею АлешЦоуфал ВладимирСадилек МихалСоучек ТомашЗелены Ярослав  24' (Янкто Якуб (  24'Гавел Милан  46') Пешек Якуб  59' (Черны Вацлав (  59') Кухта Ян  78' (Юречка Вацлав (  78') Лингр Ондржей  59' (Гложек Адам (  59')
Запасные: Влканова АдамКрал АлексКалвач ЛукашМандоус АлешКудела ОндрейШтанек ЙиндрихЕмелка Вацлав
Унай СимонКарвахаль ДаниэльГарсия ЭрикИньиго МартинесАлонсо МаркосГавиРодри Эрнандес   58'  61' (Мората Альваро (  61') Коке Хорхе  72' (Льоренте Маркос (  72') Сарабия Пабло  46' (Торрес Ферран (  46') Рауль де Томас  61' (Асенсио Марко (  61') Ольмо Дани  61' (Бускетс Серхио (  61')
Запасные: Солер КарлосСанчес РобертАльба ЖордиЛьоренте ДиегоАспиликуэта СесарТоррес Пау IIРайя Давид
05 июня. Стадион "Синобо".

В воскресенье стартовал второй тур в текущем розыгрыше Лиги наций. В Праге сборная Чехии принимала испанцев. У хозяев после стартового рабочего дня было три балла, у гостей – один.

Чехи очень активно начали матч, заработав угловой уже в первой атаке. После розыгрыша корнера мяч заметался по штрафной испанцев, но гости смогли отбиться. Тем не менее, вскоре чехи всё же забили. Оборона гостей провалилась, и после передачи из глубины Кухта и Пешек убежали вдвоём на Симона. Форвард «Локомотива» сделал поперечную передачу, а его партнёр мимо пустых ворот не промахнулся.

После этого темп игры спал, чехи стали играть чуть спокойнее. При этом у испанцев ничего не получалось создать у чужих ворот. Первый более или менее острый момент в исполнении гостей случился лишь на 27-й минуте. Де Томас получил мяч справа в штрафной, на пути его прострела оказался соперник, но футбольный снаряд отлетел к Сарабии, который решился на удар сходу, но в дальний угол он не попал.

Сборная Испании играла совсем безлико. Подопечные Луиса Энрике довольно бестолково перекатывали мяч, но к воротам чехов они особо не подходили. Первый тайм катился к тому, чтобы закончиться с преимуществом чехов, но уже в компенсированное время гости неожиданно результат сравняли. Родри сделал передачу в штрафную на Гави, который пробил в дальний угол, а Вацлик выручить не смог.

В начале второго тайма чехи обязаны были вновь выходить вперёд. Вновь оборона испанцев провалилась при попытке создать офсайд, и Кухта после передачи Пешека убежал на рандеву с Симоном, но в створ не попал.

Гости ответили своим шансом по истечении часа. Асенсио слева ворвался в штрафную и пробил в дальний угол, но чехов спасла штанга. Буквально тут же хозяева наказали соперника за расточительность. Оборона испанцев в очередной раз провалилась, и после передачи Черны со своей половины Кухта с середины поля убежал на рандеву с Симоном. Форвард «Локомотива» не стал сближаться и красивым черпачком перебросил голкипера, выведя чехов вновь вперёд.

Испанцы быстро могли сравнять результат. Асенсио слева от лицевой навесил, и Ферран Торрес головой бил метров с двенадцати, но попал в штангу с внешней стороны, и мяч отскочил за пределы поля. Чехи вновь отошли назад и старались отобороняться, а испанцы особенно моментов не создавали.

Тем не менее, сенсации не случилось. На последней минуте основного времени после навеса слева Мартинес в чужой штрафной оказался один. Его удар головой пришёлся в перекладину, но от неё мяч отскочил за линию ворот, хотя потом и выскочил в поле. И всё же нет сомнений, что футбольный снаряд пересек ленточку.

Гости активнее провели последние минуты, но счёт больше не изменился. Вскоре команды продолжат матчи в рамках Лиги наций. 9-го июня чехи отправятся в гости у португальцам. Испанцы же в этот день поеду на выезд к Швейцарии. 12-го июня же команды встретятся вновь уже на поле подопечных Луиса Энрике.

Роман Андреев

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Сборная Чехии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Сан-Марино 0:2 Мальта 13.00 5.10 1.30
окончен Гибралтар 0:2 Северная Македония 25.00 7.80 1.14
окончен Кипр 0:0 Северная Ирландия 4.40 3.15 2.00
окончен Болгария 2:5 Грузия 2.80 2.85 2.95
окончен Португалия 4:0 Швейцария 1.75 3.70 5.50
окончен Швеция 1:2 Норвегия 2.55 3.15 2.90
окончен Чехия 2:2 Испания 5.40 3.95 1.65
окончен Сербия 4:1 Словения 1.45 4.10 8.50
окончен Косово 0:1 Греция 3.20 3.00 2.50
06.06  19:00 Латвия ... Лихтенштейн 1.20 6.10 19.00
06.06  21:45 Австрия ... Дания 2.90 3.30 2.50
Идет 0 минута Израиль 0:0 РОССИЯ
06.06  21:45 Беларусь ... Азербайджан 2.80 3.00 2.75
06.06  21:45 Исландия ... Албания 2.50 3.05 3.05
06.06  21:45 Хорватия ... Франция 4.05 3.45 1.95
06.06  21:45 Словакия ... Казахстан 1.28 5.10 13.00
06.06  21:45 Андорра ... Молдова 3.85 3.10 2.12
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Июня
23:48 · Лига наций УЕФА
Сборная Грузии забила 5 мячей болгарам
23:43 · Лига наций УЕФА
Андорра - Молдова: прогноз на матч Лиги наций
23:42 · Лига наций УЕФА
Латвия - Лихтенштейн: прогноз на матч Лиги наций
23:41 · Лига наций УЕФА
Словакия - Казахстан: прогноз на матч Лиги наций
23:40 · Лига наций УЕФА
Сборная Сербии разгромила словенцев
23:40 · Лига наций УЕФА
Дубль Холанна принёс Норвегии победу над шведами
23:11 · Лига наций УЕФА
Футболист «Барселоны» стал рекордсменом сборной Испании
22:50 · Лига наций УЕФА
Беларусь - Азербайджан: прогноз на матч Лиги наций
22:49 · Лига наций УЕФА
Исландия - Албания: прогноз на матч Лиги наций
22:48 · Лига наций УЕФА
Хорватия - Франция: прогноз на матч Лига наций
22:47 · Лига наций УЕФА
Австрия - Дания: прогноз на матч Лиги наций
21:15 · Лига наций УЕФА
Чехия - Испания: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2
21:15 · Лига наций УЕФА
Португалия - Швейцария: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0
20:59 · Лига наций УЕФА
Впервые с 2014 года сразу семь игроков одного клуба вышли в составе сборной Германии
19:24 · Лига наций УЕФА
Госсекретарь Золтан Ковач: «Кто обвиняет детей политических заявлениях – идиот» 1
Все новости
Рекомендуем