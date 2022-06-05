Гол и пас нападающего «Локомотива» принесли чехам ничью с испанцами

Нападающий московского «Локомотива» Ян Кухта прекрасно провёл матч между сборными Чехии. Форвард выступил в качестве ассистента, а потом забил сам. Однако в итоге чехи добились лишь ничьей.

В воскресенье стартовал второй тур в текущем розыгрыше Лиги наций. В Праге сборная Чехии принимала испанцев. У хозяев после стартового рабочего дня было три балла, у гостей – один.

Чехи очень активно начали матч, заработав угловой уже в первой атаке. После розыгрыша корнера мяч заметался по штрафной испанцев, но гости смогли отбиться. Тем не менее, вскоре чехи всё же забили. Оборона гостей провалилась, и после передачи из глубины Кухта и Пешек убежали вдвоём на Симона. Форвард «Локомотива» сделал поперечную передачу, а его партнёр мимо пустых ворот не промахнулся.

После этого темп игры спал, чехи стали играть чуть спокойнее. При этом у испанцев ничего не получалось создать у чужих ворот. Первый более или менее острый момент в исполнении гостей случился лишь на 27-й минуте. Де Томас получил мяч справа в штрафной, на пути его прострела оказался соперник, но футбольный снаряд отлетел к Сарабии, который решился на удар сходу, но в дальний угол он не попал.

Сборная Испании играла совсем безлико. Подопечные Луиса Энрике довольно бестолково перекатывали мяч, но к воротам чехов они особо не подходили. Первый тайм катился к тому, чтобы закончиться с преимуществом чехов, но уже в компенсированное время гости неожиданно результат сравняли. Родри сделал передачу в штрафную на Гави, который пробил в дальний угол, а Вацлик выручить не смог.

В начале второго тайма чехи обязаны были вновь выходить вперёд. Вновь оборона испанцев провалилась при попытке создать офсайд, и Кухта после передачи Пешека убежал на рандеву с Симоном, но в створ не попал.

Гости ответили своим шансом по истечении часа. Асенсио слева ворвался в штрафную и пробил в дальний угол, но чехов спасла штанга. Буквально тут же хозяева наказали соперника за расточительность. Оборона испанцев в очередной раз провалилась, и после передачи Черны со своей половины Кухта с середины поля убежал на рандеву с Симоном. Форвард «Локомотива» не стал сближаться и красивым черпачком перебросил голкипера, выведя чехов вновь вперёд.

Испанцы быстро могли сравнять результат. Асенсио слева от лицевой навесил, и Ферран Торрес головой бил метров с двенадцати, но попал в штангу с внешней стороны, и мяч отскочил за пределы поля. Чехи вновь отошли назад и старались отобороняться, а испанцы особенно моментов не создавали.

Тем не менее, сенсации не случилось. На последней минуте основного времени после навеса слева Мартинес в чужой штрафной оказался один. Его удар головой пришёлся в перекладину, но от неё мяч отскочил за линию ворот, хотя потом и выскочил в поле. И всё же нет сомнений, что футбольный снаряд пересек ленточку.

Гости активнее провели последние минуты, но счёт больше не изменился. Вскоре команды продолжат матчи в рамках Лиги наций. 9-го июня чехи отправятся в гости у португальцам. Испанцы же в этот день поеду на выезд к Швейцарии. 12-го июня же команды встретятся вновь уже на поле подопечных Луиса Энрике.

Роман Андреев