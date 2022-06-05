Футболист «Барселоны» стал рекордсменом сборной Испании

Полузащитник Гави установил новый рекорд сборной Испании.

Представитель «Барселоны» стал самым молодым в истории автором гола в составе «красной фурии», отличившись в возрасте 17 лет и 304 дней в поединке Лиги наций против сборной Чехии. Гави превзошёл достижение своего одноклубника Ансу Фати, двумя годами ранее забившего в возрасте 17 лет и 311 дней.

Для Гави сегодняшний гол стал первым в составе национальной команды Испании. В её рядах он проводит свой восьмой матч. Дебют юного хавбека состоялся в октябре 2021 года в поединке против итальянцев в рамках полуфинала Лиги наций (2:1).