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Лига наций УЕФА

Энрике рассказал о потерях в сборной Испании перед матчем против Чехии

05 Июня 2022 • 14:06 Комментировать
Чехия
...
Испания
5.40 3.95 1.65
Через 6 ч. 20 мин.

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал об игроках, которые не помогут команде в матче 2-го тура Лиги наций против Чехии.

«Эрик Гарсия в отличной форме, он тренировался последние три дня, мы также посмотрим, как себя чувствую те, кто играл на днях. Не сыграет только Алькантара, который ранее получил травму. Остальные все в обойме», — сказал Энрике на пресс-конференции.

Встреча второго тура Лиги наций Чехия – Испания состоится сегодня, 5 июня. Матч пройдёт в Праге, стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Ранее Чехия победила Швейцарию в первом туре со счётом 3:1. Испанцы сыграли вничью с Португалией (1:1).


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ЧЕХИЯ ИСПАНИЯ
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05.06  21:45 Болгария ... Грузия 2.06 3.25 4.10
05.06  21:45 Португалия ... Швейцария 1.88 3.55 4.40
05.06  21:45 Швеция ... Норвегия 2.01 3.40 4.10
05.06  21:45 Чехия ... Испания 4.30 3.55 1.90
05.06  21:45 Сербия ... Словения 1.51 4.20 7.00
05.06  21:45 Косово ... Греция 3.30 3.25 2.32
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