Энрике рассказал о потерях в сборной Испании перед матчем против Чехии

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал об игроках, которые не помогут команде в матче 2-го тура Лиги наций против Чехии.

«Эрик Гарсия в отличной форме, он тренировался последние три дня, мы также посмотрим, как себя чувствую те, кто играл на днях. Не сыграет только Алькантара, который ранее получил травму. Остальные все в обойме», — сказал Энрике на пресс-конференции.

Встреча второго тура Лиги наций Чехия – Испания состоится сегодня, 5 июня. Матч пройдёт в Праге, стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Ранее Чехия победила Швейцарию в первом туре со счётом 3:1. Испанцы сыграли вничью с Португалией (1:1).