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​Сборная Норвегии может игнорировать рекомендацию органов здравоохранения и полететь на матч в Румынию

14 Ноября 2020, 23:57,


В воскресенье, пятнадцатого ноября, в рамках пятого тура Лиги наций должны сыграть сборные Румынии и Норвегии. Игра находится под угрозой срыва, поскольку органы здравоохранения не рекомендовали норвежской национальной команде ехать на ближайшие поединки в Румынию и Австрию.

Тем не менее, румынский журналист Эмануэль Рошу сообщает в Twitter о том, что Норвежская футбольная ассоциация в настоящий момент рассматривает вариант с поездкой на матч, вопреки полученным рекомендациям.

На текущий момент сборная Норвегии занимает второе место в своей группе Лиги наций.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Норвегии
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