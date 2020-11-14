​Сборная Норвегии может игнорировать рекомендацию органов здравоохранения и полететь на матч в Румынию

В воскресенье, пятнадцатого ноября, в рамках пятого тура Лиги наций должны сыграть сборные Румынии и Норвегии. Игра находится под угрозой срыва, поскольку органы здравоохранения не рекомендовали норвежской национальной команде ехать на ближайшие поединки в Румынию и Австрию.

Тем не менее, румынский журналист Эмануэль Рошу сообщает в Twitter о том, что Норвежская футбольная ассоциация в настоящий момент рассматривает вариант с поездкой на матч, вопреки полученным рекомендациям.

На текущий момент сборная Норвегии занимает второе место в своей группе Лиги наций.