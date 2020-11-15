​УЕФА подтвердил отмену матча Румыния – Норвегия

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15 Ноября 2020, 00:27,
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Матч пятого тура Лиги наций между сборными Румынии и Норвегии не будет сыгран в воскресенье, пятнадцатого ноября, как планировалось.
Норвежская команда не отправится на игру из-за запрета местного органа здравоохранения. УЕФА сообщает, что судьбу поединка решит дисциплинарный комитет.
Вероятно, сборной Норвегии будет засчитано техническое поражение со счётом 0:3. При этом непонятно, что будет со следующим матчем команды против Австрии, который запланирован на среду.
На текущий момент сборная Норвегии занимает второе место в своей группе Лиги наций.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Румынии, Сборная Норвегии