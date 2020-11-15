​УЕФА подтвердил отмену матча Румыния – Норвегия

Матч пятого тура Лиги наций между сборными Румынии и Норвегии не будет сыгран в воскресенье, пятнадцатого ноября, как планировалось.

Норвежская команда не отправится на игру из-за запрета местного органа здравоохранения. УЕФА сообщает, что судьбу поединка решит дисциплинарный комитет.

Вероятно, сборной Норвегии будет засчитано техническое поражение со счётом 0:3. При этом непонятно, что будет со следующим матчем команды против Австрии, который запланирован на среду.

На текущий момент сборная Норвегии занимает второе место в своей группе Лиги наций.