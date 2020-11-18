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​УЕФА засчитал сборной Норвегии поражение 0:3 за матч против Румынии

18 Ноября 2020, 19:46,


Сборная Норвегии не приехала на матч пятого тура Лиги наций против Румынии, и встреча не состоялась. Дело в том, что местные органы здравоохранения запретили норвежской команде ехать на игру из-за случая заражения коронавирусной инфекцией.

Дисциплинарный комитет УЕФА в среду рассмотрел дело и засчитал сборной Норвегии техническое поражение со счётом 0:3, сообщает пресс-служба команды.

У федерации футбола Норвегии есть пять дней на запрос мотивировочной части решения. После этого может быть подана апелляция.

В среду сборная Норвегии сыграет против Австрии, набрав совершенно новый состав.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Румынии, Сборная Норвегии
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