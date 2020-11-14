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​Матчи сборной Норвегии под угрозой срыва

14 Ноября 2020, 17:28,


Местное министерство здравоохранения запретило сборной Норвегии лететь в Румынию и Австрию на матчи Лиги наций. Об этом сообщила пресс-служба Норвежской футбольной ассоциации.

Матчи сборной Норвегии против Румынии и Австрии, которые должны были пройти 15 и 18 ноября, находятся под угрозой срыва.

Сборная Норвегии занимает второе место в своей группе Лиги наций, уступая Австрии по разности забитых и пропущенных мячей. Если команда не отправится на игры, то не сможет претендовать на первое место в квартете.

С момента прибытия футболистов в расположение сборной Норвегии они четырежды проходили тестирование на коронавирус, все результаты были отрицательными.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Норвегии
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