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США. МЛС

Трансфер Шакири обойдётся «Чикаго Файр» в 7 миллионов евро

06 Февраля 2022 • 00:58 Комментировать
Интер Майами
...
Чикаго Файр
27.02 02:00

Экс-полузащитник мюнхенской «Баварии» и «Ливерпуля» Джердан Шакири близок к тому, чтобы в скором времени стать игроком «Чикаго Файр», который выступает в МЛС. По сообщениям итальянского журналиста Фабрицио Романо, американский клуб заплатит за трансфер швейцарца 7 миллионов евро.

Сообщается, что клубы уладили бумажную работу и сделка практически завершена. Ранее «Чикаго Файр» согласовал с Шакири условия личного контракта. Напомним, что во французский «Лион» швейцарец перебрался летом 2021 года из «Ливерпуля».

В этом сезоне Шакири провёл за «Лион» 11 поединков в чемпионате Франции. В этих матчах полузащитник отметился двумя голами и тремя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Чикаго Файр Джердан Шакири
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