Трансфер Шакири обойдётся «Чикаго Файр» в 7 миллионов евро

Экс-полузащитник мюнхенской «Баварии» и «Ливерпуля» Джердан Шакири близок к тому, чтобы в скором времени стать игроком «Чикаго Файр», который выступает в МЛС. По сообщениям итальянского журналиста Фабрицио Романо, американский клуб заплатит за трансфер швейцарца 7 миллионов евро.

Сообщается, что клубы уладили бумажную работу и сделка практически завершена. Ранее «Чикаго Файр» согласовал с Шакири условия личного контракта. Напомним, что во французский «Лион» швейцарец перебрался летом 2021 года из «Ливерпуля».

В этом сезоне Шакири провёл за «Лион» 11 поединков в чемпионате Франции. В этих матчах полузащитник отметился двумя голами и тремя ассистами.