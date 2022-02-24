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США. МЛС

Игуаин приглашает Месси в МЛС

24 Февраля 2022 • 09:52 Комментировать
Интер Майами
...
Чикаго Файр
1.85 3.65 4.20
27.02 02:00

Выступающий в МЛС аргентинский нападающий Гонсало Игуаин считает, что Лионелю Месси может понравиться в этой лиге и ему стоит попробовать себя там. Не за горами момент, когда Лионель может решить завязать с выступлениями на высшем уровне, и, по мнению Игуаина, в такой лиге, как МЛС, ему будет весело и легко.

- МЛС стабильно прогрессирует, и сюда приезжают хорошие игроки. Уверен, эта тенденция будет сохраняться. Хотелось бы, чтобы и Месси как-нибудь приехал сюда, для чемпионата это будет большой успех, а ему самому тут будет весело и просто, уверен, он будет чувствовать себя тут счастливым, - цитирует Игуаина портал Goal.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Гонсало Игуаин
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