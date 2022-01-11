Райан Шоукросс завершил карьеру

Бывший защитник «Сток Сити» Райан Шоукросс объявил о завершении карьеры в возрасте 34 лет. Последний сезон опытный англичанин провел в МЛС, где выступал за клуб Дэвида Бекхэма – «Интер» Майами. В своем прощальном письме Шоукросс заявил, что в будущем хочет стать тренером.

На счету Шоукросса 317 матчей за «Сток Сити» в АПЛ. В этих играх футболист отметился 14 голами и 13 голевыми передачами. Райан оставался игроком «гончаров» вплоть до 2021 года, проведя перед уходом в МЛС 3 сезона в Чемпионшипе.

Больше всего Шоукросс запомнился болельщикам тем, что сломал ногу Аарону Рэмзи в домашнем матче против «Арсенала» в феврале 2010 года.