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США. МЛС

Игуаин передумал завершать карьеру и продлил контракт с «Интер Майами»

26 Января 2022 • 20:41 Комментировать (1)
Интер Майами
...
Чикаго Файр
27.02 02:00

Бывший футболист «Реала» и «Ювентуса», нападающий Гонсало Игуаин, передумал заканчивать карьеру - вместо этого он продлил контракт с нынешним клубом, «Интер Майами». Гонсало получил и новый номер в своем клубе - он будет выступать с десяткой на спине, хотя до этого обычно выступал под девятым номером, сообщает itasportpress.it.

Также стало известно, что Блез Матуиди покинет «Интер Майами», клуб даже не стал включать его в представленный руководству МЛС список футболистов на следующий сезон. Игуаин выступает в североамериканской лиге с 2020 года, в тридцати девяти матчах за «Интер Майами» он забил тринадцать голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Гонсало Игуаин Интер Майами
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Комментарии (1)
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venge
26 Января 2022 в 21:19
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Сегодня, 26 Января
20:41 · США. МЛС
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