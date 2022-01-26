Игуаин передумал завершать карьеру и продлил контракт с «Интер Майами»

Бывший футболист «Реала» и «Ювентуса», нападающий Гонсало Игуаин, передумал заканчивать карьеру - вместо этого он продлил контракт с нынешним клубом, «Интер Майами». Гонсало получил и новый номер в своем клубе - он будет выступать с десяткой на спине, хотя до этого обычно выступал под девятым номером, сообщает itasportpress.it.

Также стало известно, что Блез Матуиди покинет «Интер Майами», клуб даже не стал включать его в представленный руководству МЛС список футболистов на следующий сезон. Игуаин выступает в североамериканской лиге с 2020 года, в тридцати девяти матчах за «Интер Майами» он забил тринадцать голов.