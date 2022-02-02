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США. МЛС

Игуаин рассказал, что именно ему нравится в Майами

02 Февраля 2022 • 00:48 Комментировать
Интер Майами
...
Чикаго Файр
27.02 02:00

Аргентинский форвард Гонсало Игуаин, успевший поиграть за мадридский «Реал», а также за «Челси», «Наполи», «Ювентус» и «Милан», в конце концов обрел счастье в «Интере» - но не миланском, а из Майами. Недавно он продлил контракт с этим клубом, а сейчас поведал, почему ему так нравится в Майами.

- Тут спокойно. Я обрел душевное спокойствие, которого мне очень не хватало. Говоря попросту, тут я счастлив. Именно тут я нашел то, чего не находил в других городах - спокойствие. И это чувство я ни на что не променяю. Благодарен этому клубу и этому городу, - заявил Игуаин, которого цитирует TyC Sports.

Игуаин выступает в «Интер Майами» с 2020 года, в прошлом сезоне он записал на свой счет двенадцать мячей и семь ассистов партнерам, все это - за тридцать матчей в общей сложности.

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Евро-Футбол.Ру,
Гонсало Игуаин Интер Майами
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ИНТЕР МАЙАМИ ЧИКАГО ФАЙР
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