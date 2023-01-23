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Франция. Кубок

Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка Франции, «Марсель» может встретиться с «ПСЖ»

23 Января 2023 • 22:08 Комментировать
Пэйс де Кассель
...
ПСЖ
1 50.00 X 20.00 2 1.02
Через 0 ч. 27 мин.

Накануне состоялась жеребьёвка стадии 1/8 финала Кубка Франции, два французских гранда – «Марсель» и «ПСЖ» - могут встретиться друг с другом уже на этой стадии.

Это случится, если «ПСЖ» пройдёт клуб «Пэйс де Кассель».

Остальные пары турнира выглядят так:

«Осер» — «Родез»

«Лорьян» — «Ланс»

«Анже» — «Нант»

«Пари» — «Анси»

«Тулуза» — «Реймс»

«Вьерзон» — «Гренобль»

«Лион» — «Лилль»

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Действующим обладателем Кубка Франции является «Нант», этот клуб взял престижный трофей четвёртый раз в своей истории, обыграв в финале с минимальным счётом «Ниццу».

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ПЭЙС ДЕ КАССЕЛЬ ПСЖ
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23.01.23 в 22:45
Пэйс де Кассель Пэйс де Кассель
ПСЖ ПСЖ
50.00 21.00 1.01
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