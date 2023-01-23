Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка Франции, «Марсель» может встретиться с «ПСЖ»

Накануне состоялась жеребьёвка стадии 1/8 финала Кубка Франции, два французских гранда – «Марсель» и «ПСЖ» - могут встретиться друг с другом уже на этой стадии.
Это случится, если «ПСЖ» пройдёт клуб «Пэйс де Кассель».
Остальные пары турнира выглядят так:
«Осер» — «Родез»
«Лорьян» — «Ланс»
«Анже» — «Нант»
«Пари» — «Анси»
«Тулуза» — «Реймс»
«Вьерзон» — «Гренобль»
«Лион» — «Лилль»
Действующим обладателем Кубка Франции является «Нант», этот клуб взял престижный трофей четвёртый раз в своей истории, обыграв в финале с минимальным счётом «Ниццу».
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