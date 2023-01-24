Мбаппе - первый игрок в истории «ПСЖ», забивший пять голов за матч

В матче 1/16 финала Кубка Франции «ПСЖ» с разгромным счетом 7:0 расправился с командой шестого французского дивизиона - «Пэйс де Кассель». Кристоф Галтье, наставник «ПСЖ», оказался лишен чувства сострадания и выпустил против несчастных защитников «Пей» Килиана Мбаппе. И лучший бомбардир чемпионата мира сделал свое дело - он забил целых пять мячей.

Как оказалось, в истории «ПСЖ», несмотря на выступления в прошлом таких голеадоров, как Ибрагимович и Кавани, еще не было такого, чтобы игрок забил пять голов за матч, в каком-либо турнире. Мбаппе, таким образом, установил очередной клубный рекорд.