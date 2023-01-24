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Франция. Кубок

Мбаппе - первый игрок в истории «ПСЖ», забивший пять голов за матч

24 Января 2023 • 01:21 Комментировать
Пэйс де Кассель
0:7
ПСЖ
окончен

В матче 1/16 финала Кубка Франции «ПСЖ» с разгромным счетом 7:0 расправился с командой шестого французского дивизиона - «Пэйс де Кассель». Кристоф Галтье, наставник «ПСЖ», оказался лишен чувства сострадания и выпустил против несчастных защитников «Пей» Килиана Мбаппе. И лучший бомбардир чемпионата мира сделал свое дело - он забил целых пять мячей.

Как оказалось, в истории «ПСЖ», несмотря на выступления в прошлом таких голеадоров, как Ибрагимович и Кавани, еще не было такого, чтобы игрок забил пять голов за матч, в каком-либо турнире. Мбаппе, таким образом, установил очередной клубный рекорд.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе Пэйс де Кассель
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Сегодня, 24 Января
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