Мбаппе в третий раз в своей карьере забил четыре и более мяча за матч

В матче 1/16 финала Кубка Франции «ПСЖ» с разгромным счетом 7:0 расправился с командой шестого французского дивизиона - «Пэйс де Кассель». Пять мччей из семи в этой игре записал на свой счет Килиан Мбаппе, который камня на камне не оставил от обороны скромного соперника.

Это был уже третий случай в карьере молодого по всем параметрам Килиана Мбаппе, когда он забил четыре или более мячей за матч. В первый раз это случилось седьмого октября 2018 года в игре против «Лиона», во второй раз Мбаппе сделал это за сборную Франции в игре против Казахстана 13 ноября 2021 года.

Но в этих случаях он забивал по четыре мяча, а сейчас сумел прибавить и записал на свой счет все пять голов.