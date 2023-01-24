Три своих гола в матче Кубка Франции Мбаппе забил за 11 минут

Лидер сборной Франции и форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе знатно поиздевался над соперником в матче 1/16 Кубка Франции – клубом «Пэйс де Кассель». Форвард оформил пента-трик, а три своих гола забил за 11 минут – с 29-й по 40-ю минуту встречи. К концу первого тайма хозяева уступали уже со счётом 0:4.

Ещё два мяча Мбаппе оформил на 56-й и 79-й минутах матча.

Игра подходит к концу, на табло – разгромные 7:0 в пользу парижан. Уже на стадии 1/8 финала Кубка Франции «ПСЖ» достанется непростой соперник – «Марсель».

Действующим обладателем Кубка Франции является середняк Лиги 1 – футбольный клуб «Нант».