Мбаппе забил 5 из 7 голов «ПСЖ» в ворота любителей

«ПСЖ» в Кубке Франции играл против любителей из «Пэйс де Касселя», которые проводили свой четвёртый официальный матч в истории. Но даже против футболистов такого уровня гранд вышел играть со звездами в составе. Килиан Мбаппе забил пять мячей, также отличились Неймар и Карлос Солер - 7:0.