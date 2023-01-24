Мбаппе забил 5 из 7 голов «ПСЖ» в ворота любителей

«ПСЖ» в Кубке Франции играл против любителей из «Пэйс де Касселя», которые проводили свой четвёртый официальный матч в истории. Но даже против футболистов такого уровня гранд вышел играть со звездами в составе. Килиан Мбаппе забил пять мячей, также отличились Неймар и Карлос Солер - 7:0.
Протокол игры
|29'Мбаппе Килиан (0:1)
|33'Неймар (0:2)
|34'Мбаппе Килиан (0:3)
|40'Мбаппе Килиан (0:4)
|56'Мбаппе Килиан (0:5)
|64'Солер Карлос (0:6)
|79'Мбаппе Килиан (0:7)
Навас Кейлор•Пембеле Тимоте59' (Фабиан Руис (59') •Рамос Серхио67' (Битшиабу Эль-Шадай (67') •Данилу Перейра•Мендеш Нуну46' (Бернат Хуан (46') •Витинья II•Саншеш Ренату59' (Хакими Ашраф (59') •Солер Карлос•Неймар• 26'Экитике Уго67' (Гарби Исмаэль (67') •Мбаппе Килиан
23 января. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).
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