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Франция. Кубок

Мбаппе забил 5 из 7 голов «ПСЖ» в ворота любителей

24 Января 2023 • 00:45 Комментировать
Пэйс де Кассель
0:7
ПСЖ
окончен

«ПСЖ» в Кубке Франции играл против любителей из «Пэйс де Касселя», которые проводили свой четвёртый официальный матч в истории. Но даже против футболистов такого уровня гранд вышел играть со звездами в составе. Килиан Мбаппе забил пять мячей, также отличились Неймар и Карлос Солер - 7:0.

Протокол игры  
Пэйс де Кассель0:7ПСЖ
  29'Мбаппе Килиан (0:1)
  33'Неймар (0:2)
  34'Мбаппе Килиан (0:3)
  40'Мбаппе Килиан (0:4)
  56'Мбаппе Килиан (0:5)
  64'Солер Карлос (0:6)
  79'Мбаппе Килиан (0:7)
Самсон РоменЗмияк АлексисБрюнель Николя  30'Руден Кевин
Навас КейлорПембеле Тимоте 59' (Фабиан Руис ( 59') Рамос Серхио 67' (Битшиабу Эль-Шадай ( 67') Данилу ПерейраМендеш Нуну 46' (Бернат Хуан ( 46') Витинья IIСаншеш Ренату 59' (Хакими Ашраф ( 59') Солер КарлосНеймар  26'Экитике Уго 67' (Гарби Исмаэль ( 67') Мбаппе Килиан
Запасные: Рико СерхиоМаркиньос МаркосЗаир-Эмери УорренХусни Илиес
23 января. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).

 

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе Пэйс де Кассель
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50.00 21.00 1.01
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