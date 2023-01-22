​Месси не попал в заявку «ПСЖ» на ближайший матч

Пресс-служба «ПСЖ» опубликовала список игроков, которые могут принять участие в матче против «Пэйс де Кассель» в рамках 1/16 финала Кубка Франции. В списке отсутствует звёздный нападающий Лионель Месси.

При этом стоит отметить, что два других статусных нападающих «ПСЖ» - Килиан Мбаппе и Неймар – попали в заявку, то есть они смогут выйти на футбольное поле.

Кубковый матч между «Пэйс де Кассель» и «ПСЖ» пройдёт в понедельник, 23 января. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в момент, когда стрелки часов в Москве будут показывать 22:45.

Напомним, что Лионель Месси вернулся в расположение «ПСЖ» в начале января. Ранее аргентинец отдыхал после триумфа на чемпионате мира.