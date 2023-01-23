​«Буду ли я бороться с Мбаппе?»: Защитник «Пэйс де Кассель» высказался против игры с любимым клубом

В понедельник вечером «ПСЖ» сыграет против команды «Пэйс де Кассель» из шестого футбольного дивизиона Франции. Защитник этого клуба Алексис Змияк является болельщиком «ПСЖ». Он поделился своими мыслями в преддверии старта поединка.

«Если Мбаппе пройдёт к воротам, буду ли я с ним бороться или нет? У меня нет стресса перед этим матчем. Нам нечего терять, для нас это встреча всей жизни. И лично мне здорово оказаться в такой ситуации», - сказал Змияк Le Parisien.

Матч между «Пэйс де Кассель» и «ПСЖ» стартует в 22:45 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате, которая пройдёт на портале LiveResult.