​Раскрыта причина отсутствия Месси в заявке «ПСЖ» на матч

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси отсутствует в заявке команды на понедельничный кубковый матч против «Пэйс де Кассель». Как сообщают французские СМИ, главный тренер гранда Лиги 1 Кристоф Галтье принял решение предоставить Месси отдых. Именно по этой причине 35-летний аргентинец пропустит матч.

Стоит напомнить, что звёздные Килиан Мбаппе и Неймар смогут помочь «ПСЖ» в понедельник вечером – их имена в заявке присутствуют.

Стартовый свисток в матче «Пэйс де Кассель» - «ПСЖ» прозвучит 23 января в 22:45 по московскому времени. Следить за ходом игры можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.