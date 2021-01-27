Италия. Кубок Италии 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

Ибрагимович извинился за удаление в миланском дерби

27 Января 2021, 13:10,

Instagram

Шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович принес свои извинения за удаление в поединке 1/4 финала Кубка Италии против «Интера». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «нерадзурри».

«Ибрагимович извинился. Это поступок великого чемпиона, которым он является», - рассказал наставник «россонери» Стефано Пиоли в интервью изданию Football-Italia.

Ибрагимович был удален на 57-й минуте за вторую желтую карточку. Первое предупреждение шведский ветеран получил после конфликта с бельгийским нападающим Ромелу Лукаку в концовке первой половины встречи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Златан Ибрагимович
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (5)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Super fanat
27 Января 2021, 14:41

Почему не извинился публично, а?

2
ингерман
27 Января 2021, 14:21

ай.. молодец ибра!.. матч про..рал но табор не опозорил.. )))

1
Кар Карыч
27 Января 2021, 13:46

Кому он принёс извинения? Своему самомнению? Я настолько крут, что приношу извинения всем, не кого я чихал? - так, что ли? А Пиоли подтвердил - Нам крутые парни нужны! Хе-хе...

0
Platinum9
27 Января 2021, 14:15

перед командой он извинился. а перед кем он должен извиняться?

1
Кар Карыч
27 Января 2021, 15:23

Мало ли? Перед грузчиком, например...

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
«Барселона» рисковала вылететь из Кубка Испании, но в овертайме дожала «Корнелью»
«Барселона» рисковала вылететь из Кубка Испании, но в овертайме дожала «Корнелью»
​Кокорин – трансфер, о котором «Фиорентина» пожалеет
​Кокорин – трансфер, о котором «Фиорентина» пожалеет
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии
«Реал» вылетел из Кубка короля, проиграв в большинстве сопернику из третьего дивизиона
«Реал» вылетел из Кубка короля, проиграв в большинстве сопернику из третьего дивизиона


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола