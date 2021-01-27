Ибрагимович извинился за удаление в миланском дерби

Шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович принес свои извинения за удаление в поединке 1/4 финала Кубка Италии против «Интера». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «нерадзурри».

«Ибрагимович извинился. Это поступок великого чемпиона, которым он является», - рассказал наставник «россонери» Стефано Пиоли в интервью изданию Football-Italia.

Ибрагимович был удален на 57-й минуте за вторую желтую карточку. Первое предупреждение шведский ветеран получил после конфликта с бельгийским нападающим Ромелу Лукаку в концовке первой половины встречи.