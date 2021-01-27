Ибрагимович извинился за удаление в миланском дерби

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27 Января 2021, 13:10,
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Шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович принес свои извинения за удаление в поединке 1/4 финала Кубка Италии против «Интера». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «нерадзурри».
«Ибрагимович извинился. Это поступок великого чемпиона, которым он является», - рассказал наставник «россонери» Стефано Пиоли в интервью изданию Football-Italia.
Ибрагимович был удален на 57-й минуте за вторую желтую карточку. Первое предупреждение шведский ветеран получил после конфликта с бельгийским нападающим Ромелу Лукаку в концовке первой половины встречи.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Златан Ибрагимович
Почему не извинился публично, а?
ай.. молодец ибра!.. матч про..рал но табор не опозорил.. )))
Кому он принёс извинения? Своему самомнению? Я настолько крут, что приношу извинения всем, не кого я чихал? - так, что ли? А Пиоли подтвердил - Нам крутые парни нужны! Хе-хе...
перед командой он извинился. а перед кем он должен извиняться?
Мало ли? Перед грузчиком, например...