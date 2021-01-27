Ибрагимович и Лукаку сцепились на поле, Златан был удалён на 58-й минуте

В главном матче вторника в Кубке Италии встречаются «Интер» и «Милан». «Россонери» выиграли первый тайм со счётом 1:0 благодаря голу Златана Ибрагимовича. Швед также поучаствовал в другом громком эпизоде встречи, сцепившись с Ромелу Лукаку, лидером атак противника.

В конце первого тайма Ибрагимович и Лукаку сошлись лицом к лицу и получили по желтой карточке. Как утверждают источники Rai Sport, ветеран «Милана» спровоцировал соперника на конфликт, а тот не сдержался. На оскорбления Златана бельгиец прокричал: «Прекрати издеваться». Ибрагимович лишь ухмыльнулся.

Стычка завершилась тем, что Лукаку оттащили в сторону партнеры. А после свистка на перерыв Ибрагимович быстро прошмыгнул в раздевалку.

На 58-й минуте швед сфолил на Александре Коларове и получил вторую желтую карточку.