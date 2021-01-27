Пиоли высказался о конфликте Ибрагимовича и Лукаку

Наставник «Милана» Стефано Пиоли поделился мнением о конфликте между Златаном Ибрагимовичем и форвардом «Интера» Ромелу Лукаку во время поединка 1/4 финала Кубка Италии. Дерби завершилось поражением «россонери» со счетом 1:2.

«Этот эпизод оказал большое влияние, ведь первая желтая карточка Златана привела ко второй. Они что-то сказали друг другу. Такое иногда случается. Удаление Ибрагимовича вызвано его огромным желанием помочь «Милану». Златан мог бы сдержаться, но это уже случилось», - передает слова тренера издание Football-Italia.

Конфликт между Златаном и Ромелу произошел в конце первого тайма. По его итогам оба игрока получил желтые карточки.