«Интер» встретится с «Миланом» в четвертьфинале Кубка Италии

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22 Января 2021, 08:51,
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В Италии определились все участники четвертьфинальной стадии Кубка страны. Ими стали «Аталанта», «Лацио», «Ювентус», «Наполи», «Специя», «Милан», «Интер» и СПАЛ.
Таким образом, были сформированы все пары 1/4 финала:
«Интер» - «Милан» (26 января);
«Ювентус» - «СПАЛ» (27 января);
«Аталанта» - «Лацио» (27 января);
«Наполи» - «Специя» (28 января).
Напомним, что действующим победителем турнира является «Наполи». Неаполитанский клуб в финале прошлого розыгрыша Кубка Италии одолел туринский «Ювентус» в серии послематчевых пенальти (0:0, 4:2 - пен.).
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ювентус, Милан, Интер Милан, Наполи, Аталанта