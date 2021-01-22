Италия. Кубок Италии 2020-2021
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«Интер» встретится с «Миланом» в четвертьфинале Кубка Италии

22 Января 2021, 08:51,

Global Look Press

В Италии определились все участники четвертьфинальной стадии Кубка страны. Ими стали «Аталанта», «Лацио», «Ювентус», «Наполи», «Специя», «Милан», «Интер» и СПАЛ.

Таким образом, были сформированы все пары 1/4 финала:

«Интер» - «Милан» (26 января);

«Ювентус» - «СПАЛ» (27 января);

«Аталанта» - «Лацио» (27 января);

«Наполи» - «Специя» (28 января).

Напомним, что действующим победителем турнира является «Наполи». Неаполитанский клуб в финале прошлого розыгрыша Кубка Италии одолел туринский «Ювентус» в серии послематчевых пенальти (0:0, 4:2 - пен.).
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Милан, Интер Милан, Наполи, Аталанта
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