В матче «Интер» - «Милан» произошла замена главного арбитра

В четвертьфинальном матче Кубка Италии между «Интером» и «Миланом» случилась редкая ситуация. Главный арбитр матча Паоло Валери получил повреждение на 74-й минуте. Из-за проблем с левым бедром рефери вынужден был отказаться от дальнейшей работы и передал свои обязанности резервному судье. Даниэле Киффи получил в свои руки свисток, после чего игра возобновилась.

«Милан» выиграл первый тайм благодаря голу Златана Ибрагимовича. Тем не менее, шведский ветеран позже подвел одноклубников, получив жёлтую карточку после конфликта с Ромелу Лукаку, а спустя 13 минут и красную, уже за грубую игру.

В концовке основного времени счет 1:1.