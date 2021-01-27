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В матче «Интер» - «Милан» произошла замена главного арбитра

27 Января 2021, 00:36,

Евро-Футбол.Ру

В четвертьфинальном матче Кубка Италии между «Интером» и «Миланом» случилась редкая ситуация. Главный арбитр матча Паоло Валери получил повреждение на 74-й минуте. Из-за проблем с левым бедром рефери вынужден был отказаться от дальнейшей работы и передал свои обязанности резервному судье. Даниэле Киффи получил в свои руки свисток, после чего игра возобновилась.

«Милан» выиграл первый тайм благодаря голу Златана Ибрагимовича. Тем не менее, шведский ветеран позже подвел одноклубников, получив жёлтую карточку после конфликта с Ромелу Лукаку, а спустя 13 минут и красную, уже за грубую игру.

В концовке основного времени счет 1:1.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Милан, Интер Милан
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