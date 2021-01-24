​Конте: «Скудетто или место в Лиге чемпионов важнее Кубка Италии, но мы уважаем этот турнир»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте дал комментарий по поводу Кубка Италии. Во вторник, двадцать шестого января, «нерадзурри» сыграют в четвертьфинале против «Милана» в дерби.

«Мы знаем, что Серия А представляет собой нечто важное для клуба, в том числе на экономическом уровне. Скудетто или место в Лиге чемпионов важнее, чем Кубок Италии. При этом мы по-прежнему уважаем этот турнир и хотим добиться в нём успеха.

Мы оценим ситуацию: посмотрим, кто восстановился, а кому нужно больше игрового времени. Никто не недооценивает этот матч – мы, как всегда, постараемся выиграть. Мы не ограничиваем себя. Нужно найти правильный подход, чтобы обыграть «Милан» и выйти в полуфинал», - сказал Конте Sky Sport Italia.