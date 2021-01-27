Конте - о стычке Ибрагимовича и Лукаку: «Это дерби, а не прогулка в парке»

Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте поделился мнением о конфликте между Ромелу Лукаку и нападающим «Милана» Златаном Ибрагимовичем по ходу четвертьфинального матча Кубка Италии. Игра завершилась победой «нерадзурри» со счетом 2:1.

«Стычка Ромелу и Златана? Это дерби, а не прогулка в парке. Такое случается, ведь напряжение очень большое. Хочу посвятить победу наш поклонникам. Команда хочет разделить радость с фанатами», - приводит слова Конте издание RAI Sport.

Напомним, что Ибрагимович был удален на 57-й минуте за вторую желтую карточку. Первое предупреждение швед получил после конфликта с Лукаку.