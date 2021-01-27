Италия. Кубок Италии 2020-2021
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Конте - о стычке Ибрагимовича и Лукаку: «Это дерби, а не прогулка в парке»

27 Января 2021, 09:36,

Global Look Press

Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте поделился мнением о конфликте между Ромелу Лукаку и нападающим «Милана» Златаном Ибрагимовичем по ходу четвертьфинального матча Кубка Италии. Игра завершилась победой «нерадзурри» со счетом 2:1.

«Стычка Ромелу и Златана? Это дерби, а не прогулка в парке. Такое случается, ведь напряжение очень большое. Хочу посвятить победу наш поклонникам. Команда хочет разделить радость с фанатами», - приводит слова Конте издание RAI Sport.

Напомним, что Ибрагимович был удален на 57-й минуте за вторую желтую карточку. Первое предупреждение швед получил после конфликта с Лукаку.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Антонио Конте
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Комментарии (2)
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Super fanat
27 Января 2021, 09:48

Дед недоволен просто, что Милан не дотягивает до его уровня. Вот и вступает в конфликты с соперниками, мол, это поможет ему самоутвердиться. По факту же происходит наоборот и в этот раз Ибрагимович подвёл команду. Милан остаётся в гонке за чемпионство, да, но ему нужно обратить внимание на последние результаты.

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Underdog
27 Января 2021, 11:07

Ну а что с результатами в последнее время? Проиграли двум сильным соперникам. Конечно с Юве и Интером им нужно было сыграть прагматичней и откатать на ничью. Но с другой стороны они регулярно набирают очки там где должны.

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