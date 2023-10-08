​Пирло не справился с ультиматумом - «Сампдория» не выиграла у «Асколи»

В девятом туре итальянской Серии Б «Сампдория» сыграла в гостях с «Асколи» и не сумела обыграть соперника - матч закончился со счетом 1:1. Таким образом, Андреа Пирло, наставник «Сампдории», не справился с выдвинутым ему ультиматумом - от Пирло требовали победу. Сам он, впрочем, считает, что команда продемонстрировала хорошую игру.

- Я увидел ту игру, которая должна быть. Игроки сражались, несмотря на важные потери в составе. Мне понравилось, как отреагировала команда во втором тайме. Что мне не понравилось, так это пропущенный нами гол, - цитирует слова Пирло итальянское новостное агентство ITASportPress.