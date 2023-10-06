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Чемпионат Италии. Серия Б

​Появились новые претенденты на место Андреа Пирло

06 Октября 2023 • 01:57 Комментировать
Асколи
...
Сампдория
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07.10 17:15

Знаменитый Андреа Пирло близок к тому, чтобы лишиться очередной работы, его может уволить руководство «Сампдории». В качестве его возможных сменщиков уже назывались фамилии Филиппо Индзаги и Фабио Ливерани, но теперь стали известны новые соискатели.

Как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, в качестве возможных наставников клуба следует учитывать также Габриэле Чоффи, который пока что тренирует «Верону», причем связан с ней контрактом до конца сезона.

Другой соискатель работы - бывший тренер «Лидса» Гарри Монк. Пока что «Сампдория» идет лишь на девятнадцатом месте в турнирной таблице Серии Б.

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Андреа Пирло
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