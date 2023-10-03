Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия Б

​Пирло выдвинули ультиматум

03 Октября 2023 • 23:26 Комментировать
Асколи
...
Сампдория
07.10 17:15

После ничьей с «Пармой» «Сампдория», планировавшая борьбу за возвращение в Серию А, потерпела еще два поражения, от «Комо» и «Катандзаро», опустившись в результате на предпоследнее место в турнирной таблице.

Все это подрывает доверие к Андреа Пирло, которому руководство «Сампдории» выдвинуло ультиматум специалисту - либо «Сампдория» побеждает в следующем матче «Асколи», либо Пирло будет уволен. Претендентов на его замену, как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress - это Филиппо Индзаги и Фабио Ливерани.

Матч с «Асколи» пройдет в субботу седьмого октября.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Филиппо Индзаги Андреа Пирло Фабио Ливерани
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АСКОЛИ САМПДОРИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Октября
00:02 · Италия. Серия Б
​В СПАЛе сменился тренер
03 Октября
23:26 · Италия. Серия Б
​Пирло выдвинули ультиматум
01 Октября
17:55 · Италия. Серия Б
«Палермо» выдал лучший старт в истории клуба
29 Сентября
10:57 · Италия. Серия Б
Индзаги может сменить Пирло в «Сампдории»
20 Сентября
23:48 · Италия. Серия Б
​В «Бари» опровергли слухи о намерении пригласить Квальяреллу
00:02 · Италия. Серия Б
​«Парма» впервые с 1990 года забила пять мячей в матче Серии Б
19 Сентября
23:33 · Италия. Серия Б
​Руководство «Сампдории» полностью доверяет Пирло
01:39 · Италия. Серия Б
​Бывший тренер «Монцы» возглавит «Кремонезе»
01:19 · Италия. Серия Б
​«Сампдория» потерпела уже три поражения в пяти матчах
15 Сентября
12:24 · Италия. Серия Б
Тренер «Венеции» Ваноли высказался о Черышеве
13 Сентября
05:07 · Италия. Серия Б
​Наингголан может вернуться в клуб Серии С
12 Сентября
19:19 · Италия. Серия А
​Старший сын Паоло Мальдини повесил бутсы на гвоздь
10 Сентября
16:03 · Италия. Серия Б
​«Венеция» решила посвятить дизайн футболок гондольерам
03:44 · Италия. Серия Б
​Сталлоне стал поклонником итальянского «Бари»
06 Сентября
09:34 · Италия. Серия Б
Спортивный директор «Венеции» Брендолин: «Никто не спрашивал нас на предмет перехода Черышева»
Все новости
Рекомендуем