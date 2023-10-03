​Пирло выдвинули ультиматум

После ничьей с «Пармой» «Сампдория», планировавшая борьбу за возвращение в Серию А, потерпела еще два поражения, от «Комо» и «Катандзаро», опустившись в результате на предпоследнее место в турнирной таблице.

Все это подрывает доверие к Андреа Пирло, которому руководство «Сампдории» выдвинуло ультиматум специалисту - либо «Сампдория» побеждает в следующем матче «Асколи», либо Пирло будет уволен. Претендентов на его замену, как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress - это Филиппо Индзаги и Фабио Ливерани.

Матч с «Асколи» пройдет в субботу седьмого октября.