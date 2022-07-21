Сменил Примейру на Сегунду - португальский голкипер ушёл в «Гранаду»

Португальский голкипер Андре Феррейра стал игроком испанской «Гранады», он подписал контракт сроком на два года, то есть до лета 2024 года. Доселе Феррейра выступал в составе португальского «Пасуша» - за него он сыграл в 37 матчах, пропустив в общей сложности за сезон 46 голов.

Показатели 28-летнего Феррейры показались вполне убедительными и они пригласили его защищать ворота клуба, который потерял свое место в высшей лиге испанского футбола. Финансовые подробности соглашения, увы, не сообщаются.

Чемпионат во второй испанской лиге начнется 12 августа, в первом своем матче «Гранада» сыграет в гостях с «Ибицей».