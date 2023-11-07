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Испания. Сегунда

​Благородный Касорла отказал всем претендентам ради службы родному «Овьедо»

07 Ноября 2023 • 04:26 Комментировать
Реал Овьедо
...
Картахена
13.11 23:00

Мы уже сообщали о том, что испанский ветеран Санти Касорла верой и правдой служит своему клубу, «Овьедо», отказавшись от других предложений - а среди них было и такое, стать ассистентом Хави Эрнандеса в «Барселоне».

Но Касорла хочет играть и приносить пользу на поле - и потому он остается верен «Овьедо», подписав минимальный для профессионального испанского футболиста контракт с окладом в 93 тысячи евро за сезон.

Президент клуба Мартин Пелаес предложил ему процент от продажи футболок, но благородный Касорла отказался и от этого, рекомендовав перенаправить свой процент на развитие футбольной школы «Овьедо».


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Евро-Футбол.Ру,
Санти Касорла Овьедо

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