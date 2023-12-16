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Испания. Сегунда

В Испании ограбили дом Кейта Бальде

16 Декабря 2023 • 21:38 Комментировать (2)

Дом нападающего московского «Спартака» Кейта Бальде, который выступает в аренде в «Эспаньоле», был ограблен в Испании, об этом сообщает COPE.

По данным источника, грабители проникли в дом в тот момент, когда в нем находилась мать футболиста, по итогу воры заперли её в одной из комнат и похитили несколько вещей из сейфа. Каталонская полиция считает, что к преступлению была причастна банда выходцев из Восточной Европы.

В текущем сезоне сенегалец принял участие в 11 играх во всех турнирах, в основном выходя на замену, в которых отметился одной результативной передачей партнёрам по команде.

Его соглашение со «Спартаком» рассчитано до лета 2025 года. 

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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
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ингерман
16 Декабря 2023 в 21:53
ай какия вэжливыя... а вещи ента верняк походу были плетка и пояс с чулками.. да ышо ремпликант какой-нить пахучий клубничкай.. тьфу прасти-оспади! А-ха-ха-ха! )))
TEREX
16 Декабря 2023 в 22:04
дык бро..мадЪяры ужэ давно нюхали за иво домам..))
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