В Испании ограбили дом Кейта Бальде

Дом нападающего московского «Спартака» Кейта Бальде, который выступает в аренде в «Эспаньоле», был ограблен в Испании, об этом сообщает COPE.

По данным источника, грабители проникли в дом в тот момент, когда в нем находилась мать футболиста, по итогу воры заперли её в одной из комнат и похитили несколько вещей из сейфа. Каталонская полиция считает, что к преступлению была причастна банда выходцев из Восточной Европы.

В текущем сезоне сенегалец принял участие в 11 играх во всех турнирах, в основном выходя на замену, в которых отметился одной результативной передачей партнёрам по команде.

Его соглашение со «Спартаком» рассчитано до лета 2025 года.