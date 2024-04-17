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Испания. Сегунда

«Диджитализация» обошлась испанскому «Бургосу» в 200 тысяч евро штрафа

17 Апреля 2024 • 10:50 Комментировать
Бургос
2:1
Расинг

«Диджитализация» - в Европе часто можно услышать это словечко, которое означает всё более и более широкое использование современных технологий для облегчения доступа и пользования теми или иными услугами.

Иными словами, если раньше билет был бумажным, то теперь электронный, и это тоже «диджитализация». Но вот для испанского «Бургоса» диджитализация обернулась облегчением бюджета на 200 тысяч евро.

Дело в том, что испанское законодательство весьма щепетильно в вопросе использования личных данных, и, когда руководство этого обитающего во второй лиге клуба решило снимать отпечатки пальцев у болельщиков, приходящих на стадион, выяснилось, что оно переступило черту дозволенного. И теперь «Бургосу» не только придётся отказаться от процедуры, но и выплатить штраф в 200 тысяч евро.


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Евро-Футбол.Ру,
Бургос

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Сегодня, 17 Апреля
10:50 · Испания. Сегунда
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