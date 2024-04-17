«Диджитализация» обошлась испанскому «Бургосу» в 200 тысяч евро штрафа

«Диджитализация» - в Европе часто можно услышать это словечко, которое означает всё более и более широкое использование современных технологий для облегчения доступа и пользования теми или иными услугами.

Иными словами, если раньше билет был бумажным, то теперь электронный, и это тоже «диджитализация». Но вот для испанского «Бургоса» диджитализация обернулась облегчением бюджета на 200 тысяч евро.

Дело в том, что испанское законодательство весьма щепетильно в вопросе использования личных данных, и, когда руководство этого обитающего во второй лиге клуба решило снимать отпечатки пальцев у болельщиков, приходящих на стадион, выяснилось, что оно переступило черту дозволенного. И теперь «Бургосу» не только придётся отказаться от процедуры, но и выплатить штраф в 200 тысяч евро.