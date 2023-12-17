Роналдо может продать «Вальядолид»

Легенда бразильского футбола Роналдо заявил о том, что может продать «Крузейро» и испанский «Вальядолид». «Зубастик» является президентом этих клубов.

«Не могу с точностью сказать, что и дальше буду оставаться в этих клубах. Переезды из одной страны в другую были утомительными, но в настоящий момент мне все еще нравится руководить клубами. Однако я не могу сказать точно, каким будет будущее», - передает слова Роналдо Globo.

По итогам сезона «Крузейро» финишировал на 14-м месте в чемпионате Бразилии. Что касается «Вальядолида», то команда занимает вторую строчку в испанской Сегунде.