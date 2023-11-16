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Испания. Сегунда

​Де Хеа может купить испанский клуб

16 Ноября 2023 • 02:41 Комментировать
Спортинг Хихон
...
Эльденсе
27.11 23:00

Испанский голкипер Давид де Хеа, ныне пребывающий без работы, может принять решение завершить карьеру, так как де Хеа постепенно втягивается в мир футбольного менеджмента. Как сообщает испанское издание AS, сейчас де Хеа рассматривает возможность приобретения испанского клуба «Эльденсе», который выступает во второй лиге испанского футбола.

Туда «Эльденсе» вернулся в прошлом году после 59-летнего отсутствия, но в конце сентября клуб был выставлен на продажу его президентом Паскалем Пересом Кастильо. По информации источника, де Хеа уже встречался с президентом «Эльденсе», но подроности переговоров не сообщаются.


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Евро-Футбол.Ру,
Давид Де Хеа Эльденсе

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