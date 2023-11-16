​Де Хеа может купить испанский клуб

Испанский голкипер Давид де Хеа, ныне пребывающий без работы, может принять решение завершить карьеру, так как де Хеа постепенно втягивается в мир футбольного менеджмента. Как сообщает испанское издание AS, сейчас де Хеа рассматривает возможность приобретения испанского клуба «Эльденсе», который выступает во второй лиге испанского футбола.

Туда «Эльденсе» вернулся в прошлом году после 59-летнего отсутствия, но в конце сентября клуб был выставлен на продажу его президентом Паскалем Пересом Кастильо. По информации источника, де Хеа уже встречался с президентом «Эльденсе», но подроности переговоров не сообщаются.