Известный центральный форвард Альваро Негредо, поигравший за «Манчестер Сити» и «Валенсию», продолжит карьеру во втором испанском дивизионе.

38-летний нападающий перешел в «Вальядолид», об этом сообщается на официальном сайте клуба. Негредо поставил подпись под краткосрочным трудовым соглашением, рассчитанным до окончания сезона-2023/2024. Предыдущим местом работы Альваро был «Кадис».

В нынешнем сезоне Негредо провел семь поединков в Ла Лиге без результативных действий.

«Вальядолид» занимает пятое место в Сегунде после 25 туров. На счету команды 40 набранных баллов.