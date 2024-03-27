Бывший защитник каталонской «Барселоны» Херард Пике, который является владельцем «Андорры», отправил в отставку главного тренера команды Эдера Сарабию. Об этом отрапортовала пресс-служба клуба.

Решение об увольнении специалиста было принято в связи с неудовлетворительными результатами команды. В настоящий момент «Андорра» занимает последнее место в Сегунде. Сарабия занимал пост главного тренера коллектива с 2021 года. Пике стал владельцем «Андорры» в 2018 году.

В бытность футболистом Херард отметился выступлениями за «Манчестер Юнайтед», «Барселону» и «Сарагосу». За сборную Испании он провел 102 матча.