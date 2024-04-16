«Я не миллионер»: Игрок «Малаги» взял с фаната 50 евро за футболку

Игрок «Малаги» Дани Лопес не подарил, а продал фанату свою футболку после недавнего матча. Появились кадры, на которых Лопес получает от болельщика с трибуны 50 евро за футболку. Сам футболист дал комментарий на этот счёт.

«Клуб просит у нас 50 евро после того, как отдано определённое количество футболок. Я не миллионер. Мне показалось естественным принять эту сумму», - сказал Лопес, чьи слова приводятся на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио.

«Малага» сейчас выступает в третьем по рангу испанском футбольном дивизионе. При этом относительно недавно клуб был участником Лиги чемпионов.