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Испания. Сегунда

«Я не миллионер»: Игрок «Малаги» взял с фаната 50 евро за футболку

16 Апреля 2024 • 14:57 Комментировать

Игрок «Малаги» Дани Лопес не подарил, а продал фанату свою футболку после недавнего матча. Появились кадры, на которых Лопес получает от болельщика с трибуны 50 евро за футболку. Сам футболист дал комментарий на этот счёт.

«Клуб просит у нас 50 евро после того, как отдано определённое количество футболок. Я не миллионер. Мне показалось естественным принять эту сумму», - сказал Лопес, чьи слова приводятся на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио.

«Малага» сейчас выступает в третьем по рангу испанском футбольном дивизионе. При этом относительно недавно клуб был участником Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Малага Дани Лопес
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