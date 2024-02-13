Томаш Вацлик, бывший чешский голкипер «Севильи» обрёл новый клуб – это «Альбасете», что выступает в испанской Сегунде. О переходе игрока в статусе свободного агента сообщает пресс-служба команды. Контракт 34-летнего вратаря с новым клубом рассчитан до конца текущего сезона.

Последним клубом чеха до перехода в испанскую команду был «Нью-Инглэнд», представитель МЛС. До этого игрок сборной Чехии защищал цвета таких клубов как пражская «Спарта», «Базель», «Севилья» и пирейский «Олимпиакос».

«Альбасете» является одним из главных аутсайдеров второго по силе чемпионата Испании. Клуб идёт лишь на 20-м месте с 27 баллами в копилке.